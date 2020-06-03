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В Пензенской области выявлен факт выплаты зарплаты меньше МРОТ

13:58 | 03.06.2020 | Экономика

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Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Факт выплаты заработной платы в сумме ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) выявлен в организации «Нива» в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области выявлен факт выплаты зарплаты меньше МРОТ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По результатам рассмотрения внесенного прокурором директору ООО «Нива» представления работнику произведен перерасчет и доплата зарплаты до размера МРОТ», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», по результатам рассмотрения которого руководитель компании оштрафован на 10 тыс. рублей.

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