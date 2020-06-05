В Кузнецке работникам компании «Делис-мебель» выплатили зарплату за апрель Экономика

Кузнецк, 5 июня 2020. PenzaNews. Задолженность по зарплате за апрель 2020 года в размере более 322 тыс. рублей перед 28 работниками ООО «Делис-мебель» погашена в Кузнецке Пензенской области после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, с целью устранения нарушений трудовых прав сотрудников в суд было направлено 28 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности, которые к настоящему времени удовлетворены.

«Оштрафован бухгалтер предприятия», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что постановление о его привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» пока не вступило в законную силу.

Светлана Артамонова отметила также, что руководителю мебельной компании внесено представление.