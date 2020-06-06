В Пензенской области инвестиции в основной капитал в I квартале 2020 года составили 12,3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 6 июня 2020. PenzaNews. Объем инвестиций в основной капитал в Пензенской области в I квартале 2020 года составил 12 млрд. 328 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6% выше, чем в январе-марте 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

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В структуре инвестиций в основной капитал собственные средства составили 29,4%, привлеченные — 70,6%.

В том числе на бюджетные средства пришлось 12,9% от общего объема инвестиций в основной капитал: из федерального привлечено 9,2%, из регионального — 2,4%, из местных — 1,2%. Кредиты банков составили 43,7%, средства организаций и населения на долевое строительство — 0,9%.

По информации Пензастата, в видовой структуре инвестиций в основной капитал в I квартале текущего года преобладали затраты на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозинвентарь (42%), на строительство нежилых зданий и сооружений (34%). На возведение жилья было направлено 19%.

Среди муниципальных образований региона высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе, на которую пришлось 34,6% от общего объема инвестиций в основной капитал, а также в муниципальных районах: Нижнеломовском — 25,1%, Сердобском — 8,4%, Бессоновском — 6% и Спасском — 5,5%.