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Пензенскому бизнесу перечислено 405 млн. рублей субсидий на сохранение занятости

18:40 | 08.06.2020 | Экономика

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. 405 млн. рублей перечислено из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Пензенской области, ведущим деятельность в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях, в виде субсидий в целях частичной компенсации затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников. Об этом сообщил министр экономики региона Сергей Капралов в понедельник, 8 июня.

Пензенскому бизнесу перечислено 405 млн. рублей субсидий на сохранение занятости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что за апрель за субсидией в размере одного МРОТ — 12 тыс. 130 рублей — на каждого работника обратились 12 тыс. 267 налогоплательщиков, в результате было перечислено 379 млн. рублей.

«Для получения выплаты за май заявление можно подать с 1 июня по 1 июля, но уже сейчас около 6 тыс. налогоплательщиков подали заявления. Выплачено было уже 26 млн. рублей», — добавил Сергей Капралов в ходе совещания в правительстве региона, в котором с помощью видеоконференцсвязи приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

По словам министра, всего на данный вид поддержки в Пензенской области могут претендовать 14,1 тыс. субъектов МСП.

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