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Погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками «Колышлейской бани»

16:55 | 16.06.2020 | Экономика

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Колышлей, 16 июня 2020. PenzaNews. Задолженность по заработной плате перед девятерыми сотрудниками МУП «Колышлейская баня» за апрель и май 2020 года на сумму около 96 тыс. рублей погашена в Пензенской области после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками «Колышлейской бани». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурор района в интересах работников направил в суд заявления на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Заявления судом удовлетворены», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении руководителя муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», в его адрес внесено представление об устранении нарушений.

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