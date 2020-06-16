Погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками «Колышлейской бани» Экономика

Колышлей, 16 июня 2020. PenzaNews. Задолженность по заработной плате перед девятерыми сотрудниками МУП «Колышлейская баня» за апрель и май 2020 года на сумму около 96 тыс. рублей погашена в Пензенской области после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Прокурор района в интересах работников направил в суд заявления на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Заявления судом удовлетворены», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении руководителя муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», в его адрес внесено представление об устранении нарушений.