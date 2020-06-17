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В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-мае составил 105,1%

13:44 | 17.06.2020 | Экономика

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Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по полному кругу предприятий составил в Пензенской области в январе-мае 2020 года 105,1% к соответствующему периоду 2019-го.

В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-мае составил 105,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, снизилась добыча полезных ископаемых — 97,3%. Также наблюдался спад в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — 94%. Вместе с тем отмечалась положительная тенденция по направлению «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 109,8% и в обрабатывающих производствах — 106,4%.

Рост зафиксирован, в частности, по таким видам экономической деятельности, как «Деятельность полиграфическая и копирование носителей» — 169,3%, «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — 141,1%, «Производство прочих готовых изделий» — 134,8%, «Производство пищевых продуктов» — 112,1%, «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» — 111,8% и некоторым другим.

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