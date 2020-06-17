В бюджете Пензы предусмотрят средства на установку памятника Петру и Февронии Экономика

Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Более 2,2 млн. рублей планируется предусмотреть в бюджете Пензы на установку памятника святым Петру и Февронии на территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору.

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Как сообщает пресс-служба гордумы, с этой целью намечено перераспределить бюджетные ассигнования по подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы», перенаправив указанную сумму с реконструкции фонтана на благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова и Советской.

Данный вопрос предварительно рассмотрен на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по бюджету и экономике, состоявшемся в среду, 17 июня.

Окончательное решение о внесении этого и других изменений в бюджет Пензы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов депутаты примут на ближайшей сессии.