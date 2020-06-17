EN
19:42:02 Среда, 17 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 6 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 183 человека выздоровели, 31 пациент умер

В бюджете Пензы предусмотрят средства на установку памятника Петру и Февронии

18:22 | 17.06.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Более 2,2 млн. рублей планируется предусмотреть в бюджете Пензы на установку памятника святым Петру и Февронии на территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору.

В бюджете Пензы предусмотрят средства на установку памятника Петру и Февронии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, с этой целью намечено перераспределить бюджетные ассигнования по подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы», перенаправив указанную сумму с реконструкции фонтана на благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова и Советской.

Данный вопрос предварительно рассмотрен на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по бюджету и экономике, состоявшемся в среду, 17 июня.

Окончательное решение о внесении этого и других изменений в бюджет Пензы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов депутаты примут на ближайшей сессии.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенскому центру СВМП подарен бокс микробиологической безопасности В Кузнецке мужчине вынесен приговор за преступления, совершенные в 2011–2012 годах
При пожаре в доме на проспекте Строителей в Пензе пострадал пенсионер Качество воды в водоемах Пензы не соответствует требованиям — Роспотребнадзор
В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-мае составил 105,1% В Пензе установили таблички с информацией о случаях гибели на воде
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама