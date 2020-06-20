Задвижки пензенского производства установят на атомных станциях в Индии и Белоруссии Экономика

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Задвижки, произведенные на предприятии «Пензтяжпромарматура», будут установлены на атомных электростанциях в Индии и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

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По данным ведомства, для второго блока Белорусской АЭС изготовлена партия из четырех клиновых задвижек диаметром 800 мм.

Кроме того, партия из 23 задвижек отправлена в Индию. Изделия диаметром от 150 до 800 мм предназначены для третьего и четвертого блоков строящейся АЭС «Куданкулам».

Продукция выпущена пензенским заводом в июне специально для экспорта. Она прошла сертификацию и соответствует международным стандартам.