EN
16:06:49 Суббота, 20 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений

Задвижки пензенского производства установят на атомных станциях в Индии и Белоруссии

14:45 | 20.06.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Задвижки, произведенные на предприятии «Пензтяжпромарматура», будут установлены на атомных электростанциях в Индии и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

Задвижки пензенского производства установят на атомных станциях в Индии и Белоруссии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, для второго блока Белорусской АЭС изготовлена партия из четырех клиновых задвижек диаметром 800 мм.

Кроме того, партия из 23 задвижек отправлена в Индию. Изделия диаметром от 150 до 800 мм предназначены для третьего и четвертого блоков строящейся АЭС «Куданкулам».

Продукция выпущена пензенским заводом в июне специально для экспорта. Она прошла сертификацию и соответствует международным стандартам.

Новости партнеров
Читайте также
Вступил в силу приговор по делу об убийстве при превышении пределов необходимой обороны Анна Очкина возглавила отделение «Справедливой России» в Пензенской области
Угнанный в Пензе автомобиль обнаружен сгоревшим за городом В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей
Пензенская областная библиотека возобновила обслуживание читателей В Пензенской области около 1,7 тыс. медработников представлены к наградам
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама