Работникам МУП «Пензенские бани» выплатили более 1,4 млн. рублей долгов по зарплате Экономика

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Долги по зарплате за апрель и май 2020 года на сумму более 1,4 млн. рублей погашены перед 84 сотрудниками МУП «Пензенские бани». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Генпрокуратуры России в понедельник, 22 июня.

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В нем поясняется, что по результатам проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района Пензы, в отношении руководителя МУПа было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», также ему внесено представление об устранении нарушений закона.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена», — отмечается в тексте.