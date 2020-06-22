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Работникам МУП «Пензенские бани» выплатили более 1,4 млн. рублей долгов по зарплате

16:48 | 22.06.2020 | Экономика

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Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Долги по зарплате за апрель и май 2020 года на сумму более 1,4 млн. рублей погашены перед 84 сотрудниками МУП «Пензенские бани». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Генпрокуратуры России в понедельник, 22 июня.

Работникам МУП «Пензенские бани» выплатили более 1,4 млн. рублей долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что по результатам проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района Пензы, в отношении руководителя МУПа было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», также ему внесено представление об устранении нарушений закона.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена», — отмечается в тексте.

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