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В Пензенской области за апрель число безработных выросло почти на 6 тыс. человек

19:24 | 25.06.2020 | Экономика

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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Число граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, выросло в Пензенской области за апрель 2020 года почти на 6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные доклада о социально-экономическом положении региона за пять месяцев текущего года, подготовленного сотрудниками Пензастата.

В Пензенской области за апрель число безработных выросло почти на 6 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, на конец марта статус безработного имели 5 тыс. 238 человек, на конец апреля — 11 тыс. 203.

Общее число незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости, увеличилось за этот период с 6 тыс. 128 до 14 тыс. 179.

По данным выборочных обследований, численность рабочей силы на конец апреля 2020 года составляла в Пензенской области 627,1 тыс. человек. Из них, в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), 598,8 тыс. человек — 95,5% — классифицировались как занятые, 28,3 тыс. — 4,5% — как безработные, то есть не имели доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

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