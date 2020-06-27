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Пензенскому бизнесу в ходе онлайн-брифинга разъяснят нюансы получения мер поддержки

12:30 | 27.06.2020 | Экономика

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Пенза, 27 июня 2020. PenzaNews. Онлайн-брифинг, посвященный типовым проблемам, возникающим при получении субъектами малого и среднего бизнеса различных мер поддержки, включая льготное кредитование, состоится в Пензенской области в предстоящий вторник, 30 июня.

Пензенскому бизнесу в ходе онлайн-брифинга разъяснят нюансы получения мер поддержки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организаторами мероприятия выступили прокуратура региона, облправительство, реготделение «Опоры России» и центр «Мой бизнес», работу которого обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

Спикеры остановятся на мерах государственной поддержки, доступных предпринимателям, которые осуществляют деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

В частности, будут разъяснены нюансы получения кредита под 2% годовых в рамках реализации постановления правительства России №696.

В ходе онлайн-брифинга планируется рассмотреть вопросы, наиболее часто возникающие у субъектов МСП при обращении за мерами поддержки, и практику решения проблем, с которыми может столкнуться малый и средний бизнес.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте центра «Мой бизнес».

Согласно анонсу, во время онлайн-брифинга у предпринимателей будет возможность задать спикерам интересующие вопросы.

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