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В Пензе работникам санатория имени Володарского выплатили долги по зарплате

14:30 | 28.06.2020 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2020. PenzaNews. Задолженность по зарплате погашена перед работниками лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени В.В. Володарского» в Пензе после вмешательства прокуратуры.

В Пензе работникам санатория имени Володарского выплатили долги по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в ходе проведенной проверки было установлено, что в апреле-июне 2020 года 130 работникам частично не была выплачена зарплата на общую сумму почти 2,8 млн. рублей.

«По результатам проверки прокуратура района направила в суд заявления о взыскании заработной платы, возбудила в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», а также внесла представление об устранении выявленных нарушений закона. После вмешательства надзорного ведомства работодатель в полном объеме погасил задолженность по заработной плате», — сказали в прокуратуре региона.

В пресс-службе добавили, что руководителю учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудовых прав работников.

Согласно данным ЕГРЮЛ, должность генерального директора лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени В.В. Володарского» в Пензе с 17 марта 2020 года занимает Николай Бажанов.

Учредителями юрлица являются федерация профсоюзов Пензенской области и Федерация независимых профсоюзов России.

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