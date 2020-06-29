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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за пять месяцев 2020 года

13:05 | 29.06.2020 | Экономика

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Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за пять месяцев 2020 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за пять месяцев 2020 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по май текущего года «Кузнецкий» получил чистый валовой доход в размере 215,5 млн. рублей, чистые процентные доходы — 122,5 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 93 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 2020 года общий объем доходов составил 334 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 25 млн. рублей, чистая прибыль — 21 млн. рублей.

Активы банка на начало июня составили 6 млрд. рублей, рост — 4,8% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 671 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,9 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 7% и составил 4,1 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 июня превысил 3 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 8%; физических лиц — 1,1 млрд. рублей, увеличение — 18%.

Объем всех привлеченных ресурсов составил на 1 июня 2020 года 5,3 млрд. рублей, рост — 2%. Объем привлеченных вкладов населения на начало июня составил 2,8 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 16% и превысили 2 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 109 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня заключено 1 тыс. 266 зарплатных договоров с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Резервы ликвидности достигли 1,9 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 июня 2020 года составляют: Н1.2 — 8,9% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,5% при минимальном значении 8%; Н3 — 73% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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