Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за пять месяцев 2020 года Экономика

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за пять месяцев 2020 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по май текущего года «Кузнецкий» получил чистый валовой доход в размере 215,5 млн. рублей, чистые процентные доходы — 122,5 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 93 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 2020 года общий объем доходов составил 334 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 25 млн. рублей, чистая прибыль — 21 млн. рублей.

Активы банка на начало июня составили 6 млрд. рублей, рост — 4,8% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 671 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,9 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 7% и составил 4,1 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 июня превысил 3 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 8%; физических лиц — 1,1 млрд. рублей, увеличение — 18%.

Объем всех привлеченных ресурсов составил на 1 июня 2020 года 5,3 млрд. рублей, рост — 2%. Объем привлеченных вкладов населения на начало июня составил 2,8 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 16% и превысили 2 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 109 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня заключено 1 тыс. 266 зарплатных договоров с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Резервы ликвидности достигли 1,9 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 июня 2020 года составляют: Н1.2 — 8,9% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,5% при минимальном значении 8%; Н3 — 73% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.