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Белозерцев потребовал активнее привлекать средства на создание инфраструктуры для ИЖС

16:48 | 03.07.2020 | Экономика

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Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от подчиненных активнее привлекать средства федерального бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Белозерцев потребовал активнее привлекать средства на создание инфраструктуры для ИЖС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме возведения жилого объекта, необходимы инженерные коммуникации — электричество, газ, водоснабжение, водоотведение и, конечно, дороги. Пока мы используем возможности федеральной поддержки недостаточно», — сказал он в ходе совещания, посвященного вопросам реализации пилотных проектов в сфере ИЖС, которое состоялось в правительстве региона в пятницу, 3 июля.

Иван Белозерцев добавил, что чиновники должны доводить до застройщиков информацию о принимаемых государством мерах по поддержке развития индивидуального жилищного строительства.

Глава региона поручил определить населенные пункты, на территории которых в первоочередном порядке планируется реализовывать проекты по строительству инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба облправительства.

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