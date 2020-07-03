Белозерцев потребовал активнее привлекать средства на создание инфраструктуры для ИЖС Экономика

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от подчиненных активнее привлекать средства федерального бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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«Кроме возведения жилого объекта, необходимы инженерные коммуникации — электричество, газ, водоснабжение, водоотведение и, конечно, дороги. Пока мы используем возможности федеральной поддержки недостаточно», — сказал он в ходе совещания, посвященного вопросам реализации пилотных проектов в сфере ИЖС, которое состоялось в правительстве региона в пятницу, 3 июля.

Иван Белозерцев добавил, что чиновники должны доводить до застройщиков информацию о принимаемых государством мерах по поддержке развития индивидуального жилищного строительства.

Глава региона поручил определить населенные пункты, на территории которых в первоочередном порядке планируется реализовывать проекты по строительству инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба облправительства.