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В Пензенской области за полгода бизнесу выплачено 400 млн. рублей долгов по контрактам

10:06 | 06.07.2020 | Экономика

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Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Задолженность перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 400 млн. рублей погашена в Пензенской области с января по июнь 2020 года после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области за полгода бизнесу выплачено 400 млн. рублей долгов по контрактам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, по результатам рассмотрения представления прокуратуры Ленинского района Пензы в МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» погашена задолженность в размере более 16 млн. рублей перед хозяйствующим субъектом, выполнившим работы по строительству автодороги в микрорайоне между поселками Нефтяник и Заря», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего в данной сфере за полгода было выявлено более 90 нарушений, в связи с чем внесено 86 представлений.

«По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены более 50 виновных лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены пять лиц. В суды направлено семь исковых заявлений», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре региона добавили, что с целью недопущения нарушений прав хозяйствующих субъектов и их восстановления прокурорами районного звена объявлено 17 предостережений.

«Еще три предостережения объявлено прокурором региона [Натальей Канцеровой] министру финансов Пензенской области [Любови Финогеевой], а также главам администраций Пензы и Кузнецка [Андрею Лузгину и Сергею Златогорскому соответственно], у которых имелся наибольший размер просроченной кредиторской задолженности», — отметили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве также обратили внимание на то, что в связи с созданием дополнительной нагрузки на местные бюджеты по вине должностных лиц с начала года прокурорами было предъявлено семь исковых заявлений в порядке регресса.

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