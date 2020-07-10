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В Пензенской области дополнен перечень предприятий, которые могут возобновить работу

15:20 | 10.07.2020 | Экономика

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Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, включены в число субъектов бизнеса, которые могут возобновить свою деятельность в Пензенской области в условиях поэтапного снятия ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующие дополнения внесены в постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В Пензенской области дополнен перечень предприятий, которые могут возобновить работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, речь идет о юридических лицах, виды экономической деятельности которых включены в раздел С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, действие документа распространяется, в частности, на предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов, напитков, одежды, изделий из кожи, бумаги, химических веществ, лекарственных средств, мебели, а также ремонтом и монтажом машин и оборудования.

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