В Пензе открыт новый производственный корпус завода «Электроприбор» Экономика

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Новый корпус производственного объединения «Электроприбор», входящего в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», торжественно открыт в Пензе в понедельник, 13 июля.

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В церемонии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов, руководитель ПО «Электроприбор» Алексей Трошин, Юрий Почивалов, возглавлявший предприятие на протяжении 24 лет — с 1994 по 2018 годы, и другие почетные гости.

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил, что, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, пензенские промышленные предприятия по итогам первого полугодия демонстрируют рост объемов производства и продолжают вкладываться в развитие.

По его словам, инвестиции в новый корпус завода «Электроприбор» превысили 300 млн. рублей.

«Хорошо, когда на предприятии создаются новые цеха, дополнительные рабочие места», — сказал он.

В свою очередь Владимир Кабанов обратил внимание на то, что масштабное строительство, которое стартовало в 2016 году, завершено досрочно.

«Открытие данного корпуса [...] позволит в дальнейшем наращивать и оборотные средства предприятия, и объем заказов», — подчеркнул он, добавив, что в итоге вырастут налоговые отчисления в бюджет Пензенской области.

Как пояснил Алексей Трошин, основная задача на данном этапе — загрузить дополнительные производственные мощности.

«Хочется заверить руководство области и руководство концерна, что корпус простаивать не будет», — сказал он.

АО «ПО «Электроприбор» занимается производством средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые обеспечивают криптографическую защиту конфиденциальной речевой, документальной, графической информации и применяются на стационарных и подвижных пунктах управления, в том числе на колесной и гусеничной базе, на вертолетах, самолетах, космических аппаратах, на надводных и подводных объектах морского базирования.

Также предприятием освоен выпуск гражданской продукции: IP-телефонов, одноплатных ЭВМ, цифровых приставок для операторов кабельного телевидения, пневматических узлов управления токоприемником, стабилизаторов и сигнализаторов давления для железнодорожного транспорта, сборочных комплектов для оптических приборов.

Строительство нового корпуса велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы».