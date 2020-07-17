Пензенскому бизнесу за май начислено 420,3 млн. рублей субсидий на сохранение занятости Экономика

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Субсидии из федерального бюджета на сумму 420,3 млн. рублей начислены субъектам малого и среднего предпринимательства Пензенской области, ведущим деятельность в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях, в целях частичной компенсации затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФНС России.

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В нем уточняется, что заявления на получение субсидий за май подали 11 тыс. 997 налогоплательщиков.

«Данная мера поддержки предусмотрена в размере МРОТ — 12 тыс. 130 рублей — на каждого работника организации или индивидуального предпринимателя или на самого предпринимателя», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что на счета субъектов МСП уже перечислено более 410 млн. рублей.