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В Пензе пройдет онлайн-брифинг, посвященный мерам господдержки самозанятых

14:15 | 17.07.2020 | Экономика

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Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Онлайн-брифинг, посвященный мерам государственной поддержки самозанятых граждан, состоится в Пензе во вторник, 21 июля.

В Пензе пройдет онлайн-брифинг, посвященный мерам господдержки самозанятых

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что в качестве спикеров выступят заместитель председателя облправительства Денис Бубнов, врио министра экономики региона Валерий Миронов, директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин, руководитель гарантийной микрокредитной компании «Поручитель» Сергей Песков, а также представители УФНС и Минтруда.

Они разъяснят особенности нового налогового режима, который начал действовать в Пензенской области с 1 июля, и расскажут о том, кому он подходит и как на него перейти.

Помимо этого, своим опытом поделятся те, кто уже работает в статусе самозанятых.

Кроме того, будут рассмотрены меры поддержки и специальные программы для таких граждан.

Онлайн-брифинг пройдет на базе центра «Мой бизнес», работу которого обеспечивает региональный Фонд поддержки предпринимательства. Принять в нем участие дистанционно смогут все желающие. Для этого необходимо заполнить форму регистрации.

Трансляция брифинга будет организована на канале «Пензенская область» на портале YouTube.

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