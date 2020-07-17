В Пензе пройдет онлайн-брифинг, посвященный мерам господдержки самозанятых

Планируется, что в качестве спикеров выступят заместитель председателя облправительства Денис Бубнов, врио министра экономики региона Валерий Миронов, директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин, руководитель гарантийной микрокредитной компании «Поручитель» Сергей Песков, а также представители УФНС и Минтруда.
Они разъяснят особенности нового налогового режима, который начал действовать в Пензенской области с 1 июля, и расскажут о том, кому он подходит и как на него перейти.
Помимо этого, своим опытом поделятся те, кто уже работает в статусе самозанятых.
Кроме того, будут рассмотрены меры поддержки и специальные программы для таких граждан.
Онлайн-брифинг пройдет на базе центра «Мой бизнес», работу которого обеспечивает региональный Фонд поддержки предпринимательства. Принять в нем участие дистанционно смогут все желающие. Для этого необходимо заполнить форму регистрации.
Трансляция брифинга будет организована на канале «Пензенская область» на портале YouTube.
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