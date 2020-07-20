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Пензенские промпредприятия за полгода отгрузили продукцию на 113,2 млрд. рублей

17:46 | 20.07.2020 | Экономика

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Промышленные предприятия Пензенской области отгрузили продукцию на 113,2 млрд. рублей за шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщил министр промышленности и инновационного развития региона Михаил Торгашин.

Пензенские промпредприятия за полгода отгрузили продукцию на 113,2 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Промышленность Пензенской области, несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, имеет устойчивую тенденцию роста. За январь-июнь 2020 года Пензенская область с индексом промышленного производства 105% занимает второе место в Приволжском федеральном округе», — сказал он, докладывая об итогах развития промышленного комплекса региона за первое полугодие в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

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Михаил Торгашин отметил, что в Приволжском федеральном округе всего три субъекта РФ остались в положительной зоне.

«На первом месте — Мордовия, потом мы, потом Чувашская Республика», — пояснил он, добавив, что в остальных регионах ПФО индекс промпроизводства составил менее 100%.

Михаил Торгашин особо обратил внимание на то, что на фоне роста объемов промышленного производства увеличивается средняя заработная плата.

«За январь-апрель — это последние статистические данные официальные, которые есть, — она выросла на 6,4% и составила 31 тыс. 579 рублей», — уточнил он.

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