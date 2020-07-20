Пензенские промпредприятия за полгода отгрузили продукцию на 113,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Промышленные предприятия Пензенской области отгрузили продукцию на 113,2 млрд. рублей за шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщил министр промышленности и инновационного развития региона Михаил Торгашин.

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«Промышленность Пензенской области, несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, имеет устойчивую тенденцию роста. За январь-июнь 2020 года Пензенская область с индексом промышленного производства 105% занимает второе место в Приволжском федеральном округе», — сказал он, докладывая об итогах развития промышленного комплекса региона за первое полугодие в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

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Михаил Торгашин отметил, что в Приволжском федеральном округе всего три субъекта РФ остались в положительной зоне.

«На первом месте — Мордовия, потом мы, потом Чувашская Республика», — пояснил он, добавив, что в остальных регионах ПФО индекс промпроизводства составил менее 100%.

Михаил Торгашин особо обратил внимание на то, что на фоне роста объемов промышленного производства увеличивается средняя заработная плата.

«За январь-апрель — это последние статистические данные официальные, которые есть, — она выросла на 6,4% и составила 31 тыс. 579 рублей», — уточнил он.