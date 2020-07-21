В Пензе центр закупок за полгода помог сэкономить около 28 млн. рублей Экономика

Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Бюджетные средства в размере около 28 млн. рублей сэкономлены по результатам конкурентных процедур, проведенных МКУ «Центр закупок города Пензы» в январе-июне 2020 года. Об этом сообщила директор учреждения Лариса Черкасова в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 21 июля.

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По ее словам, за полгода поступило 289 заявок, из которых в итоге было размещено 266.

«Разница в цифрах связана с тем, что из-за ситуации с коронавирусом заказчики отзывали заявки, в частности, по организации питания в пришкольных лагерях», — пояснила она.

Лариса Черкасова уточнила, что по форме закупок лидировали электронные аукционы, которых проведено 248.

Она добавила, что также было организовано 15 электронных аукционов на капитальный ремонт и три открытых конкурса с ограниченным участием по организации летнего отдыха детей в загородных лагерях.

Лариса Черкасова отметила, что за указанный период было размещено 208 закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Помимо этого, директор учреждения обратила внимание на то, что до 3,8 выросло среднее количество участников конкурентных процедур.

«После смягчения ограничительных мер видим активизацию участников, особенно в области строительства. Считаем, что по итогам года количество участников закупок увеличится», — цитирует Ларису Черкасову пресс-служба мэрии.