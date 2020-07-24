Подведены итоги оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2019 год Экономика

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области подвело итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год.

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«При проведении оценки большое внимание уделено показателям, результаты которых зависят от деятельности местных властей и характеризуют степень развития в муниципальных образованиях малого и среднего предпринимательства, уровень инвестиционной активности, качество автомобильных дорог, обеспеченность населения жильем, местами в дошкольных образовательных учреждениях», — прокомментировали в пресс-службе Минэкономики региона.

Согласно представленным сведениям, в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов первое место заняла Пенза, второе — Заречный, третье — Кузнецк.

Среди муниципальных районов лидерами стали Мокшанский, Малосердобинский и Спасский. В конце списка расположились Неверкинский, Камешкирский и Бековский.

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов проводится ежегодно в соответствии с указом президента России Владимира Путина №607 от 28 апреля 2008 года.