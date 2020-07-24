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Подведены итоги оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2019 год

10:19 | 24.07.2020 | Экономика

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Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области подвело итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год.

Подведены итоги оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2019 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проведении оценки большое внимание уделено показателям, результаты которых зависят от деятельности местных властей и характеризуют степень развития в муниципальных образованиях малого и среднего предпринимательства, уровень инвестиционной активности, качество автомобильных дорог, обеспеченность населения жильем, местами в дошкольных образовательных учреждениях», — прокомментировали в пресс-службе Минэкономики региона.

Согласно представленным сведениям, в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов первое место заняла Пенза, второе — Заречный, третье — Кузнецк.

Среди муниципальных районов лидерами стали Мокшанский, Малосердобинский и Спасский. В конце списка расположились Неверкинский, Камешкирский и Бековский.

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов проводится ежегодно в соответствии с указом президента России Владимира Путина №607 от 28 апреля 2008 года.

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