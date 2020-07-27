Средняя зарплата в Пензенской области по итогам апреля уменьшилась до 31 тыс. 201 рубля Экономика

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2020 года, составила в Пензенской области 31 тыс. 201 рубль 10 копеек, что на 0,8% меньше, чем за март. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона за первое полугодие.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем, согласно представленным данным, это на 4,8% больше по сравнению с апрелем 2019 года.

Средняя номинальная зарплата за январь-апрель 2020 года составила в Пензенской области 31 тыс. 73 рубля 70 копеек, что на 7,7% больше, чем за первые четыре месяца 2019-го.

Индекс реальной заработной платы в апреле текущего года составил к марту 2020-го 98,1%, к апрелю 2019-го — 101,4%; за январь-апрель текущего года — 105,2% к соответствующему периоду прошлого.