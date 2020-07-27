EN
19:19:36 Понедельник, 27 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 324 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 418 человек выписаны, 80 пациентов умерли

День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 30 июля

13:30 | 27.07.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. День открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет организован в администрации Пензы в предстоящий четверг, 30 июля.

День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 30 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью данного мероприятия является оказание консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции должностных лиц органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что участие в дне открытых дверей примут представители ключевых управлений — правового, экономического развития, муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, также содействия развитию МСП.

Новости партнеров
Читайте также
ФАП в Мансуровке введен в эксплуатацию — Минздрав Проверка организована по факту гибели мужчины на водоеме в Сосновоборском районе
Аферист, обманувший жителя Колышлейского района, найден в Ростовской области Получить справку для лагеря в Пензенской области можно только по записи
По факту смертельного ДТП в Бековском районе организована проверка Жительница Пензы перевела мошеннику 640 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама