День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 30 июля Экономика

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. День открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет организован в администрации Пензы в предстоящий четверг, 30 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью данного мероприятия является оказание консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции должностных лиц органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что участие в дне открытых дверей примут представители ключевых управлений — правового, экономического развития, муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, также содействия развитию МСП.