Под Пензой запущен комплекс по переработке масличных культур Экономика

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Группа компаний «Коноплекс» запустила комплекс по переработке масличных культур на территории индустриального парка «Отвель», который расположен вблизи федеральной трассы М5 «Урал» в селе Кижеватово Бессоновского района Пензенской области.

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В ходе церемонии открытия производства генеральный директор ООО «Управляющая компания «Коноплекс» Милена Александрова отметила удачное месторасположение завода.

«Очень благодарна возможности создания этого предприятия на территории индустриального парка «Отвель». [...] Отличная площадка, которая позволила нам в достаточно сжатые сроки реализовать проект по строительству нашего перерабатывающего предприятия», — сказала она.

Милена Александрова обратила внимание на то, что с 2016 года, когда компания начала работать в регионе, пройден большой путь по созданию предприятия полного цикла.

«Благодарю область Пензенскую, которая была для нас новой и совершенно незнакомой площадкой, но которая за эти четыре года стала для нас действительно родной землей, на которой мы собираемся работать долго и успешно», — подчеркнула она.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев, который был приглашен на торжественное мероприятие в качестве почетного гостя, выразил руководству агрохолдинга признательность за успешную реализацию инвестпроекта.

«Я хочу поблагодарить вас и сказать вам большое спасибо за то, что вы системно работаете, за то, что вы показываете результат, за то, что, кроме развития растениеводства, вы стали заниматься переработкой масличных культур. Это очень важно», — сказал он.

После этого Иван Белозерцев осмотрел мощности нового комплекса, в создание которого вложено более 200 млн. рублей инвестиций.

Представители предприятия проинформировали главу региона о том, что мощность переработки составит 5 тыс. тонн сырья в год. Планируется разливать около 15 млн. бутылок. В настоящее время налажено производство конопляного, льняного, подсолнечного, рыжикового, горчичного, облепихового и тыквенного масел. Продажа осуществляется через крупные федеральные сети.

Губернатор, оценив упаковку готовой продукции, предложил доработать ее таким образом, чтобы покупатель сразу понимал, что это масло изготовлено в Пензенской области.