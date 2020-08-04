Заключено инвестсоглашение с компанией «Теплица» Экономика

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области заключило с ООО «Теплица» инвестиционное соглашение, предусматривающее оказание государственной поддержки при реализации проекта по строительству тепличного комплекса в селе Саловка Пензенского района.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», свои подписи под документом, датированным 10 июля, поставили губернатор Иван Белозерцев и директор ООО «Теплица» Елена Палазник.

В рамках данного соглашения организация взяла на себя обязательство подтвердить произведенный объем капитальных вложений в сумме не менее 1,9 млрд. рублей для реализации проекта в течение 2020 года и создать до конца 2021-го 116 рабочих мест.

Кроме того, инвестор должен обеспечить среднемесячный уровень зарплаты не менее 30 тыс. 190 рублей в отношении дополнительно создаваемых рабочих мест с даты начала пользования льготами и налоговые поступления в течение срока окупаемости проекта, который составляет 7 лет — со II квартала 2020 года по I квартал 2027-го, в объеме, указанном в приложении к соглашению. Ввести объект в эксплуатацию планируется в I квартале 2021 года.

Инвестор рассчитывает получить господдержку в форме льгот в виде снижения ставки по налогу на имущество организаций до 1,4%.

Согласно оценке, в течение четырех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию компании будут предоставлены налоговые льготы на сумму 32,7 млн. рублей.

При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет региона с момента действия льготного периода до окончания срока соглашения — с I квартала 2021 года по I квартал 2027-го — составят 123,8 млн. рублей.

Ожидается, что вопрос об утверждении данного инвестсоглашения будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области.

Согласно единому государственному реестру юридических лиц, ООО «Теплица» было создано в июле 2017 года. Компания зарегистрирована по адресу: Пенза, улица Измайлова, 54. Единственным учредителем организации является Андрей Палазник, директором — Елена Палазник.