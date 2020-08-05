В Пензе посетителям ярмарки вакансий рассказали, как начать свое дело Экономика

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Специалисты центра «Мой бизнес» проконсультировали жителей Пензенской области, рассматривающих возможность открытия собственного дела, в ходе ярмарки вакансий, которая состоялась на Юбилейной площади в среду, 5 августа.

Фото: Pnzreg.ru

В зависимости от исходной ситуации они дали рекомендации относительно того, в какой форме лучше вести бизнес — в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или предпочтительнее зарегистрировать юридическое лицо.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин, особый интерес вызвал специальный налоговый режим, который подходит для граждан, получающих доход от самостоятельного ведения деятельности и не имеющих наемных работников, в частности, для репетиторов, а также лиц, оказывающих услуги по перевозке грузов или занимающихся ремонтом помещений.

«Для них в статусе самозанятых очень большие плюсы: минимальные налоги — 4% с тех доходов, которые поступают от работы с физическими лицами, и 6%, если они свои услуги предоставляют юридическим лицам. Кроме того, это отсутствие обязательных платежей и налоговой отчетности, так как она формируется автоматически в мобильном приложении», — сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что самозанятым доступны все меры господдержки, предусмотренные для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По мнению Сергея Матюкина, этот фактор побуждает многих, кто ранее работал в тени, перевести свою деятельность в правовое поле.

«Официальная работа — это отсутствие штрафов и нареканий за нелегальную предпринимательскую деятельность, это подтвержденный источник дохода, возможность пользоваться услугами ОМС. При этом в режиме для самозанятых человек минимально взаимодействует с органами власти, с контролирующими органами», — отметил директор фонда.

В ходе ярмарки вакансий специалисты центра «Мой бизнес» также рассказали посетителям о том, что начинающие предприниматели могут пройти бесплатное обучение, воспользоваться консультациями юристов и бухгалтеров, арендовать помещения в бизнес-инкубаторах и технопарках на льготных условиях и претендовать на получение субсидий.

Всего в мероприятии приняли участие около 90 предприятий Пензенской области, в том числе работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства и торговли.