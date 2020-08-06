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В Пензенской области за полгода зарегистрированы более 2 тыс. ИП

09:13 | 06.08.2020 | Экономика

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. 2 тыс. 96 индивидуальных предпринимателей и 135 глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) зарегистрированы в Пензенской области в январе-июне 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области за полгода зарегистрированы более 2 тыс. ИП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Привлекательными видами экономической деятельности для предпринимателей при регистрации продолжают оставаться торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — на их долю приходится 29,6% (661 единица), транспортировка и хранение — 20,1% (448), строительство — 11,3% (252). Производственной деятельностью планируют заниматься 142 предпринимателя», — сказали в Пензастате.

В пресс-службе добавили, что 86 глав КФХ — 63,7% — планируют вести деятельность в сфере животноводства, 35 (25,9%) — растениеводства, 6 (4,4%) — рыбоводства.

«Средний возраст лиц, которые решили заняться предпринимательской деятельностью в первом полугодии 2020 года, составил 39 лет. В целом же, распределение возрастного состава индивидуальных предпринимателей, включая глав КФХ, выглядит следующим образом: от 30 до 50 лет их насчитывается 63%, 21,4% — молодежь до 30 лет, 15,6% — лица старше 50 лет», — уточнили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.

В Пензастате отметили, что среди вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 35,1% — женщины.

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