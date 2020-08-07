В Пензенской области более 2 тыс. субъектов бизнеса получили субсидии на дезинфекцию Экономика

Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. 2 тыс. 218 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили в Пензенской области субсидии на общую сумму 78,1 млн. рублей на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением правительства России №976 от 2 июля 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики.

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«Всего в регионе насчитывается 3 тыс. 649 потенциальных получателей субсидии, на поддержку которых возможная сумма выплат составит 108,5 млн. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что заявления подали 2 тыс. 235 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Минэкономики напомнили, что данная субсидия может быть предоставлена субъектам МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям, отвечающим определенным условиям, в том числе осуществляющим деятельность, связанную с производством или реализацией подакцизных товаров.