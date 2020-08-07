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В Пензенской области обнародован промежуточный отчет о кадастровой оценке земельных участков

12:18 | 07.08.2020 | Экономика

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Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Промежуточный отчет об итогах государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, лесного и водного фонда, а также земель запаса обнародован в Пензенской области.

В Пензенской области обнародован промежуточный отчет о кадастровой оценке земельных участков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ознакомиться с его содержанием можно на сайтах ГБУ «Государственная кадастровая оценка» и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте госимущества Пензенской области, все заинтересованные лица имеют возможность до 18 сентября направить замечания к промежуточным отчетным документам в учреждение «Государственная кадастровая оценка».

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