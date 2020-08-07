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«Термодом» стал седьмым в рейтинге застройщиков России по версии ЕРЗ

19:48 | 07.08.2020 | Экономика

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Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Пензенский холдинг «Термодом» занял седьмое место в августовском рейтинге застройщиков России по потребительским качествам жилых комплексов, подготовленном единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ).

«Термодом» стал седьмым в рейтинге застройщиков России по версии ЕРЗ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Средневзвешенная оценка потребительских качеств всех жилых комплексов застройщика, в которых есть продажи, составила 84,49 балла.

Это лучший результат в Пензенской области. По данному показателю холдинг «Термодом» стал лидером рейтинга застройщиков региона, составленного ЕРЗ.

«Чтобы получить высокую оценку, жилой комплекс должен отвечать длинному ряду требований — в списке их больше 100, начиная от технических характеристик домов и квартир, заканчивая тем, сколько продуктовых магазинов находится в шаговой доступности. Наличие спортивных объектов, мест отдыха, социальной инфраструктуры — все учитывается при подсчете баллов», — прокомментировали в пресс-службе «Термодома».

В холдинге добавили, что застройщик постоянно вкладывает собственные средства в объекты социальной инфраструктуры.

«Строительство школы, детских садов, набережной, дорог уже обошлось компании в сумму свыше 3 млрд. рублей. Рейтинги показывают, что все не напрасно», — отметили в пресс-службе.

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