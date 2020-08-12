EN
23:22:24 Среда, 12 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«МРСК Волги» переименована в «Россети Волга»

13:51 | 12.08.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» («МРСК Волги») переименовано в ПАО «Россети Волга», деятельность которого, как и прежде, охватывает семь регионов, в том числе Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго», поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 12 августа.

«МРСК Волги» переименована в «Россети Волга». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, процедуру смены наименования прошли «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго», «Россети Сибирь» и «Россети Кубань». Таким образом, группа компаний «Россети» завершила второй этап внедрения единой бренд-архитектуры в 22 регионах присутствия.

Ранее новые наименования получили «Россети Тюмень», «Россети Юг» и «Россети Северный Кавказ», деятельность которых охватывает 14 регионов.

В составе новых наименований сохранена либо уточнена географическая привязка к деятельности организаций, а также в ряде случаев остались части исторических и привычных названий.

Решение о переходе на единую бренд-архитектуру всех дочерних и зависимых обществ озвучил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2019 года, а с III квартала новые названия стали использоваться в корпоративных и маркетинговых коммуникациях.

Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.

Как отметил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, в российском электросетевом комплексе никогда ранее не было единого узнаваемого и понятного для широкой аудитории бренда.

«Создание единой корпоративной идентичности группы «Россети» позволит повысить узнаваемость компании, которая обеспечивает электроснабжение 80 регионов. Потребители же в свою очередь будут знать, что за предоставление им безопасного, надежного и доступного электроснабжения отвечает один из крупнейших и наиболее динамичных холдингов страны. Это весомый вклад в общую работу по повышению открытости и прозрачности отрасли. Кроме того, сопричастность единому бренду станет для каждого из сотрудников «Россетей» стимулом поддерживать высочайшее качество предоставляемых услуг», — сказал он.

Новости партнеров
Читайте также
Ущерб от вырубки лесов в Пензенской области за семь месяцев составил около 6 млн. рублей Пензенский «Прогресс» выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»
В Пензе главу совета ветеранов пожарных и спасателей поздравили с 65-летием План реализации стратегии развития Пензенской области будет скорректирован
В Пензе более 60 сотрудников МЧС стали участниками донорской акции В Пензу доставлены картины из экспозиции рязанского музея
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама