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В Пензенской области объем средств на счетах эскроу достиг почти 2,6 млрд. рублей

11:58 | 19.08.2020 | Экономика

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Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Число счетов эскроу, открытых в уполномоченных банках для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, достигло в Пензенской области на начало июля 1 тыс. 485, сумма размещенных на них средств — 2 млрд. 566,3 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В Пензенской области объем средств на счетах эскроу достиг почти 2,6 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Лидером по числу счетов эскроу среди регионов Приволжского федерального округа остается Татарстан, где по состоянию на 1 июля их было открыто 4 тыс. 794 на сумму около 14,6 млрд. рублей.

Согласно представленным сведениям, с декабря 2019 года по июнь 2020-го в Пензенской области после сдачи завершенных объектов раскрыто 89 счетов эскроу, застройщикам перечислено 184,7 млн. рублей.

На начало июля в Пензенской области застройщики заключили с банками 15 кредитных договоров на финансирование проектов долевого строительства на сумму 5 млрд. 480,3 млн. рублей. По информации ЦБ РФ, средняя ставка по кредитным договорам в ПФО составила 3,71%.

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