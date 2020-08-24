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Пензенский «Поручитель» получит дополнительные средства на поддержку бизнеса

15:21 | 24.08.2020 | Экономика

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Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» получит дополнительные средства на поддержку бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

Пензенский «Поручитель» получит дополнительные средства на поддержку бизнеса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В конце месяца ожидается более 111 млн. рублей дополнительных средств на программу микрофинансирования, а также более 39 млн. рублей на программу поручительств, выделенных правительством РФ на оказание антикризисной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что на данный момент уставный капитал АО «Поручитель» составляет 1 млрд. 51 млн. 250 тыс. рублей.

16 мая 2020 года было подписано распоряжение правительства России, в соответствии с которым на докапитализацию государственных микрофинансовых организаций (МФО), предоставляющих малому и среднему бизнесу льготные займы, выделено 12 млрд. рублей. Предполагается, что эта мера увеличит доступность микрокредитов по сниженным ставкам, в том числе для компаний, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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