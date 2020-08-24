EN
05:59:39 Вторник, 25 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Фридман проведет в Пензе тренинг по искусству конструктивного диалога

17:29 | 24.08.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Консультант и бизнес-тренер Александр Фридман проведет тренинг «Лидер получает «да»: искусство конструктивного диалога» в пензенском технопарке «Рамеев» в понедельник, 7 сентября.

Александр Фридман проведет в Пензе тренинг по искусству конструктивного диалога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Центре кластерного развития», который выступил организатором мероприятия, участники рассмотрят, какие основные этапы коммуникации существуют; что может помешать договориться с собеседником, который изначально настроен позитивно; как правильно задавать вопросы и влиять на чужую точку зрения; как убеждать в том, что не имеет явной выгоды; а также каким образом эффективно завершать беседу, создавая предпосылки для конструктивного продолжения диалога.

«Тренинг будет проходить 8 академических часов», — уточнили в «ЦКР».

В «Центре кластерного развития» обратили внимание на то, что до 1 сентября билет на мероприятие можно приобрести по сниженной стоимости.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе пропала молодая женщина Пензенский «Поручитель» получит дополнительные средства на поддержку бизнеса
В Пензенской области запустят горячую линию по вопросам школьного обучения Мошенник выманил более 700 тыс. рублей у жительницы Пензы
В Пензенской области за выходные в ДТП погибли три человека Намечено внести изменения в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама