Александр Фридман проведет в Пензе тренинг по искусству конструктивного диалога Экономика

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Консультант и бизнес-тренер Александр Фридман проведет тренинг «Лидер получает «да»: искусство конструктивного диалога» в пензенском технопарке «Рамеев» в понедельник, 7 сентября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Центре кластерного развития», который выступил организатором мероприятия, участники рассмотрят, какие основные этапы коммуникации существуют; что может помешать договориться с собеседником, который изначально настроен позитивно; как правильно задавать вопросы и влиять на чужую точку зрения; как убеждать в том, что не имеет явной выгоды; а также каким образом эффективно завершать беседу, создавая предпосылки для конструктивного продолжения диалога.

«Тренинг будет проходить 8 академических часов», — уточнили в «ЦКР».

В «Центре кластерного развития» обратили внимание на то, что до 1 сентября билет на мероприятие можно приобрести по сниженной стоимости.