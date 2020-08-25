Средняя зарплата в Пензенской области в январе-июне составила 31 тыс. 840 рублей Экономика

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций Пензенской области в первом полугодии 2020 года, составила 31 тыс. 840 рублей, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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В целом по России средняя номинальная зарплата по итогам первого полугодия 2020 года достигла 49 тыс. 600 рублей, рост к уровню прошлого года — 5,8%; в Приволжском федеральном округе — 35 тыс. 589 рублей (+5,4%).

Согласно представленным сведениям, реальная заработная плата в январе-июне текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого в целом по России на 2,9%, в ПФО — на 2,6%, в Пензенской области — на 5,5%.