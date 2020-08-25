Предприятия приборостроительного кластера представили свои разработки на форуме «Армия-2020» Экономика

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Предприятия пензенского приборостроительного кластера «Безопасность», среди которых ООО «ЦеСИС Монтаж», ООО «Радиорубеж», ЗАО «Фирма «Юмирс» и ООО «Юмирс техно-дизайн-центр», представили свои разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Фото: ООО «ЦКР»

Их участие в экспозиции, которая развернута на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Кубинке, организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР») и министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», ЗАО «Фирма «Юмирс» совместно с АО «НПП «Рубин» презентовало на открытой площадке охранный комплекс серии «Радескан» — концептуальный макет на базе бронеавтомобиля «Тигр».

«Комплекс способен обнаружить как наземные, так и воздушные цели, включая дроны малых размеров, а также идентифицировать тип цели с помощью видеосредств наблюдения», — пояснили в «Центре кластерного развития», отметив, что комплекс оборудован системой радиоэлектронного воздействия, позволяющей деактивировать беспилотник, при этом в его состав может быть включена система огневого подавления целей.

В «ЦКР» добавили, что, помимо этого, посетители форума могут ознакомиться с комплексом серии «Мурена 1СВ», предназначенным для охраны стратегических объектов Минобороны России, и образцами другого оборудования пензенского производства.

VI международный военно-технический форум «Армия-2020» проводится в соответствии с распоряжением правительства России с целью демонстрации современных и перспективных образцов интеллектуального оружия, военной техники и технологий, проектов в области строительства и материально-технического обеспечения, а также презентации предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса.

Работа форума рассчитана на семь дней — с 23 по 29 августа. Мероприятия организованы на трех площадках: в КВЦ «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».