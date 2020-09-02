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В Пензе достаточно хороший строительный комплекс — Владимир Якушев

20:20 | 02.09.2020 | Экономика

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Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Глава Минстроя России Владимир Якушев в ходе визита в Пензу выразил мнение, что в городе достаточно хороший строительный комплекс.

В Пензе достаточно хороший строительный комплекс — Владимир Якушев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Меня в первую очередь всегда волнует наличие и состояние строительного комплекса, потому что [...] если даже у нас будет финансирование под те или иные программы, [но] если строительный комплекс находится в «разобранном» состоянии в субъекте, то ни больниц, ни школ, ни новых благоустроенных территорий, ни дорог не будет. Можно констатировать, что в Пензе достаточно хороший, добротный строительный комплекс», — отметил он.

По словам министра, это дает уверенность в том, что федеральные проекты не будут сорваны.

Владимир Якушев также дал высокую оценку проектам, реализуемым пензенскими застройщиками.

«Действительно увидели, что новые микрорайоны застраиваются комплексно, что в Пензе нет сегодня домов, которые строятся в чистом поле, что там современная социальная инфраструктура, прекрасные школы, детские сады, благоустроенная среда, что очень важно сегодня для наших жителей, потому что никто уже не покупает просто квартиру как квадратные метры. Люди покупают комфортную среду вместе с двором, вместе с парковкой, чтобы им было удобно, комфортно в этом месте проживания. Вот это все я сегодня увидел», — сказал глава Минстроя.

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