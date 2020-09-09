Пензенские компании представили свою продукцию на выставке IPLS в Москве Экономика

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Пять компаний, входящих в состав двух кластеров Пензенской области, стали участниками международной выставки «Собственная торговая марка» (International Private Label Show, IPLS), которая начала свою работу в Москве в среду, 9 сентября.

Фото: ООО «ЦКР»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Центре кластерного развития», «Союз пензенских кондитеров» на мероприятии представляют три организации — ООО «Кондитерская фабрика «Мирослада», ООО «Пензенская кондитерская фабрика «Руспродукт» и ООО «Ванюшкины сладости».

Еще два предприятия — ООО «Фирма «Биокор» и ООО «Фармацевтическая фабрика» — являются участниками инженерно-производственного кластера «Биомед».

IPLS — международная выставка контрактного производства и товаров, реализуемых под собственной торговой маркой (СТМ).

Является площадкой для презентации новых продуктов и установления деловых контактов между производителями и розничными операторами.

В 2020 году работа мероприятия рассчитана на два дня — 9 и 10 сентября.

В выставочном центре «Крокус Экспо» представлена экспозиция продовольственного и непродовольственного секторов, а также упаковки и дизайна. Программой IPLS предусмотрено проведение конференции Retail Connect и церемонии награждения победителей отраслевой премии Private Label Awards. Кроме того, посетители могут ознакомиться с собранием СТМ-проектов розничных сетей — Private Label Gallery.