EN
17:15:25 Среда, 9 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские компании представили свою продукцию на выставке IPLS в Москве

16:32 | 09.09.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Пять компаний, входящих в состав двух кластеров Пензенской области, стали участниками международной выставки «Собственная торговая марка» (International Private Label Show, IPLS), которая начала свою работу в Москве в среду, 9 сентября.

Пензенские компании представили свою продукцию на выставке IPLS в Москве

Фото: ООО «ЦКР»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Центре кластерного развития», «Союз пензенских кондитеров» на мероприятии представляют три организации — ООО «Кондитерская фабрика «Мирослада», ООО «Пензенская кондитерская фабрика «Руспродукт» и ООО «Ванюшкины сладости».

Еще два предприятия — ООО «Фирма «Биокор» и ООО «Фармацевтическая фабрика» — являются участниками инженерно-производственного кластера «Биомед».

IPLS — международная выставка контрактного производства и товаров, реализуемых под собственной торговой маркой (СТМ).

Является площадкой для презентации новых продуктов и установления деловых контактов между производителями и розничными операторами.

В 2020 году работа мероприятия рассчитана на два дня — 9 и 10 сентября.

В выставочном центре «Крокус Экспо» представлена экспозиция продовольственного и непродовольственного секторов, а также упаковки и дизайна. Программой IPLS предусмотрено проведение конференции Retail Connect и церемонии награждения победителей отраслевой премии Private Label Awards. Кроме того, посетители могут ознакомиться с собранием СТМ-проектов розничных сетей — Private Label Gallery.

Новости партнеров
Читайте также
Вадим Сердовинцев принял участие в работе агитавтобуса ЛДПР В Пензенской области полицейские раскрыли кражу на территории монастыря
В Пензе 12 сентября пройдет региональный праздник «Многогранный мир культуры» Вадим Сердовинцев добился внимания властей к проблеме водоснабжения в Междуречье
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 13 районах В Пензе для иностранных студентов подготовлено три обсерватора на 65 мест
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама