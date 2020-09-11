В Пензе подведены итоги образовательной программы «Мама-предприниматель» Экономика

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Завершающее мероприятие федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» прошло в Пензе на базе дома молодежи в пятницу, 11 сентября.

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По результатам пяти дней обучения, в течение которых женщины, имеющие несовершеннолетних детей, знакомились с основами ведения бизнеса и изучали успешный опыт, состоялась защита проектов.

Каждая участница представила свою идею и попыталась убедить членов жюри в перспективности задумки, используя при этом полученные знания.

Подводя итоги презентации бизнес-проектов, представитель благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» Татьяна Янкович отметила, что всех слушателей программы отличают смелость и стремление изменить свою жизнь к лучшему.

«Каждая из вас достойна сегодня особых слов, особых поздравлений», — сказала она.

Обращаясь к выпускникам программы, первый заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов подчеркнул, что региональные институты поддержки бизнеса готовы оказать содействие при воплощении разработанных проектов.

«Могут быть привлечены ресурсы финансовой и имущественной поддержки социального предпринимательства, бизнеса в сфере промыслов и ремесел, производственных проектов. Для этого начинающие предприниматели могут обращаться в центр «Мой бизнес», — пояснил он.

Члены жюри единогласно признали лучшим проект Анжелы Кривовой, которая намерена развивать швейное направление. От фонда «В ответе за будущее» ей вручен сертификат на грант в размере 100 тыс. рублей.

По словам победительницы, она решила участвовать в образовательной программе в первую очередь ради новых знакомств и положительных эмоций, но теперь твердо намерена воплотить свою идею в жизнь.

«Так что всех жду в моем новом ателье», — сказала Анжела Кривова.

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» существует с 2013 года.

С 2015 года реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России». С 2016 года к проекту присоединилось акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в 2019-м — банк «Открытие».

В 2019 году Минэкономразвития России включило ее в перечень программ, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году обучающие мероприятия пройдут более чем в 60 субъектах РФ.

Региональным оператором программы «Мама-предприниматель» выступает центр «Мой бизнес», деятельность которого обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.