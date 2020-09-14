«SV-мебель» планирует запустить производство в «Отвеле» под Пензой Экономика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Пензенская компания «SV-мебель», работающая на рынке с 1996 года, планирует запустить автоматизированное и роботизированное производство корпусной мебели, кухонных гарнитуров и шкафов-купе на территории индустриального парка «Отвель» в Бессоновском районе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте АО «Корпорация развития Пензенской области», протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в рамках реализации данного инвестпроекта, стоимость которого оценивается более чем в 2 млрд. рублей, подписали губернатор Иван Белозерцев и руководитель компании Владимир Стеклянников в минувшую пятницу, 11 сентября.

Ожидается, что в «Отвеле» будет налажено производство полного цикла.