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«SV-мебель» планирует запустить производство в «Отвеле» под Пензой

13:19 | 14.09.2020 | Экономика

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Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Пензенская компания «SV-мебель», работающая на рынке с 1996 года, планирует запустить автоматизированное и роботизированное производство корпусной мебели, кухонных гарнитуров и шкафов-купе на территории индустриального парка «Отвель» в Бессоновском районе.

«SV-мебель» планирует запустить производство в «Отвеле» под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте АО «Корпорация развития Пензенской области», протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в рамках реализации данного инвестпроекта, стоимость которого оценивается более чем в 2 млрд. рублей, подписали губернатор Иван Белозерцев и руководитель компании Владимир Стеклянников в минувшую пятницу, 11 сентября.

Ожидается, что в «Отвеле» будет налажено производство полного цикла.

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