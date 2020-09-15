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Пензенский завод поставит комплект резисторов для термоядерного реактора

13:29 | 15.09.2020 | Экономика

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Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. ООО «Пензенский завод Телема Гино» поставит комплект выводных резисторов для систем заземления сверхпроводящих катушек исследовательского термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

Пензенский завод поставит комплект резисторов для термоядерного реактора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Резисторы будут использоваться в блоках систем заземления тороидальных и полоидальных катушек, а также центрального соленоида», — уточнили в ведомстве.

В Минпроме напомнили, что ИТЭР представляет собой крупномасштабный научно-технический проект, реализуемый во Франции семью основными партнерами — Европейским Союзом, Индией, Китаем, Кореей, Россией, США и Японией.

«Расчетная термоядерная мощность ИТЭР — 500 МВт. Специалисты утверждают, что реактор такого типа намного безопаснее нынешних атомных электростанций, а топливо для него практически в неограниченном количестве может давать морская вода. Таким образом, успешная реализация ИТЭР позволит получить неисчерпаемый источник экологически чистой энергии», — отметили в пресс-службе.

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