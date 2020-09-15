Пензенский завод поставит комплект резисторов для термоядерного реактора Экономика

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. ООО «Пензенский завод Телема Гино» поставит комплект выводных резисторов для систем заземления сверхпроводящих катушек исследовательского термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

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«Резисторы будут использоваться в блоках систем заземления тороидальных и полоидальных катушек, а также центрального соленоида», — уточнили в ведомстве.

В Минпроме напомнили, что ИТЭР представляет собой крупномасштабный научно-технический проект, реализуемый во Франции семью основными партнерами — Европейским Союзом, Индией, Китаем, Кореей, Россией, США и Японией.

«Расчетная термоядерная мощность ИТЭР — 500 МВт. Специалисты утверждают, что реактор такого типа намного безопаснее нынешних атомных электростанций, а топливо для него практически в неограниченном количестве может давать морская вода. Таким образом, успешная реализация ИТЭР позволит получить неисчерпаемый источник экологически чистой энергии», — отметили в пресс-службе.