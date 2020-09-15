В Пензе для начинающих предпринимателей организован курс «Фабрика-старт» Экономика

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Обучающий курс «Фабрика-старт», призванный помочь инициативным людям начать свой бизнес под руководством опытных наставников, запущен в Пензе.

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Он проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Организаторами выступили министерство экономики региона и Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области. Оператор курса — фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства».

Формат обучения, которое продлится несколько недель, предусматривает проведение восьми занятий, посвященных выбору ниши, основам продаж, маркетинга, юридическим аспектам, управлению персоналом, инвестициям и другим актуальным темам.

Отличительной особенностью курса « Фабрика-старт » является то, что в роли наставников выступают действующие предприниматели, готовые делиться своим опытом.

Запланированы бизнес-завтраки, экскурсии в офисы компаний и консультации.

На завершающем этапе слушатели представят собственные бизнес-проекты, после чего состоится инвестиционная сессия.

Ожидается, что обучение пройдут не менее 250 человек.