В Пензе для начинающих предпринимателей организован курс «Фабрика-старт»

Он проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства».
Организаторами выступили министерство экономики региона и Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области. Оператор курса — фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства».
Формат обучения, которое продлится несколько недель, предусматривает проведение восьми занятий, посвященных выбору ниши, основам продаж, маркетинга, юридическим аспектам, управлению персоналом, инвестициям и другим актуальным темам.
Отличительной особенностью курса «Фабрика-старт» является то, что в роли наставников выступают действующие предприниматели, готовые делиться своим опытом.
Запланированы бизнес-завтраки, экскурсии в офисы компаний и консультации.
На завершающем этапе слушатели представят собственные бизнес-проекты, после чего состоится инвестиционная сессия.
Ожидается, что обучение пройдут не менее 250 человек.
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