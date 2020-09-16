В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-августе составил 106,9% Экономика

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-августе 2020 года 106,9% к соответствующему периоду 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — 108,2%, а также по направлению «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 100,5%.

Спад наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых — 99,7% и по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 95,6%.