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Представители пензенского IT-кластера стали участниками Retail Hub

17:51 | 17.09.2020 | Экономика

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Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель Игорь Шаломович и группа компаний «Инком», входящие в состав пензенского IT-кластера, представили свои разработки на выставке Retail Hub, которая проходит в Москве.

Представители пензенского IT-кластера стали участниками Retail Hub

Фото: ООО «ЦКР»

Их участие в мероприятии организовано «Центром кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», разработчики автоматизированных программ лояльности представили вниманию посетителей выставки готовые решения для ритейлеров и сферы индустрии гостеприимства (HoReCa).

Retail Hub — ежегодное отраслевое мероприятие, организуемое для презентации инновационных решений, технологий и оборудования для ритейлеров и сферы HoReCa.

В 2020 году проходит в МВЦ «Крокус Экспо» с 16 по 18 сентября.

Деловая программа включает в себя конференцию Retail Day, работу презентационной зоны Salon Gastro, вручение премии Innovation Awards и другие мероприятия.

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