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На выполнение поручений по итогам поездок Белозерцева в районы необходимо 790 млн. рублей

12:10 | 19.09.2020 | Экономика

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Пенза, 19 сентября 2020. PenzaNews. Около 790 млн. рублей необходимо на выполнение перечня поручений, сформированного по итогам рабочих поездок губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в районы. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

На выполнение поручений по итогам поездок Белозерцева в районы необходимо 790 млн. рублей

Фото: Pnzreg.ru

«На выполнение поставленных задач в 2020 и 2021 годах требуется около 790 млн. рублей. Уже запланировано в бюджете более 145 млн. рублей. Выделение остальных средств будет приоритетным в распределении бюджетных средств на 2021 год», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в Каменке в минувшую пятницу, 18 сентября.

По информации пресс-службы регионального правительства, по результатам приемов граждан, проведенных Иваном Белозерцевым в районах области, дано 133 поручения, которые касаются строительства, реконструкции или капитального ремонта социально значимых объектов, газификации населенных пунктов, прокладки инженерных сетей, бурения скважин, приведения дорог в надлежащее состояние, благоустройства территорий, повышения качества мобильной связи и увеличения скорости интернета.

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