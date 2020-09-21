В Пензенской области в январе-августе оборот розничной торговли превысил 143 млрд. рублей Экономика

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в Пензенской области в январе-августе 2020 года 143,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В первые три месяца текущего года наблюдалась положительная динамика: оборот розничной торговли в январе составил 17 млрд. 915,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,4% больше по сравнению с показателем за прошлый год; в феврале — 16 млрд. 767,2 млн. рублей (+4,4%), в марте — 18 млрд. 359,6 млн. рублей (+6,4%).

По уточненной информации, в апреле оборот розницы снизился до 15 млрд. 259,1 млн. рублей, падение в годовом выражении составило 14,6%.

Результат мая оказался несколько выше — 15 млрд. 632 млн. рублей, но по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года снижение достигло 17,1%.

В июне падение замедлилось: оборот розничной торговли составил 17 млрд. 994,4 млн. рублей, что на 5,2% меньше, чем год назад.

В июле и августе ситуация изменилась. Показатели достигли максимума с начала года — 20 млрд. 127,5 млн. и 21 млрд. 84 млн. рублей соответственно. По итогам июля рост в годовом выражении составил 2,9%, августа — 5,6%.

В первые восемь месяцев 2020 года оборот розничной торговли в основном формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,4%.