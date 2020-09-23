В Пензенской области в январе-августе населению оказаны платные услуги на 36 млрд. рублей Экономика

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Объем платных услуг, оказанных населению Пензенской области в январе-августе 2020 года, составил 36 млрд. 274 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона за восемь месяцев текущего года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В январе 2020 года жители региона потратили на платные услуги 5 млрд. 167,6 млн. рублей, что на 7,4% меньше, чем год назад; в феврале — 5 млрд. 276,5 млн. рублей (+1,8%); в марте — 5 млрд. 235,4 млн. рублей (-1,1%); в апреле — 3 млрд. 692,5 млн. рублей (-29,6%); в мае — 4 млрд. 359,1 млн. рублей (+17,4%); в июне — 4 млрд. 48,8 млн. рублей (-7,7%); в июле — 4 млрд. 135,1 млн. рублей (+1,5%); в августе — 4 млрд. 359 млн. рублей (+5,4%).

Согласно уточненным данным, по итогам 2019 года населению Пензенской области были оказаны платные услуги на 59 млрд. 267,3 млн. рублей.