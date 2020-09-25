Компания из Ставрополя планирует построить мукомольный завод в Пензенской области Экономика

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Компания «Премиум», которая с 2006 года занимается выращиванием сельхозкультур в Ставропольском крае, планирует построить мукомольный завод в Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Директор организации Олег Нешин обсудил перспективы реализации данного инвестпроекта с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым в минувший четверг, 24 сентября.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ООО «Премиум» с августа 2020 года приступило к обработке земель сельхозназначения в Пензенской области площадью 7,5 тыс. га. Производить муку компания планирует из собственной пшеницы, для выращивания которой потребуется дополнительные земли. Объем инвестиций в новый завод мощностью более 200 тонн муки в сутки оценивается примерно в 600 млн. рублей.

Помимо этого, Олег Нешин выразил заинтересованность в открытии молочного комплекса в Пензенской области. В этот проект намечено вложить примерно 1 млрд. рублей.

По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы для дальнейшего взаимодействия с инвестором.