В Пензенской области начал действовать механизм защиты и поощрения капиталовложений Экономика

Пенза, 26 сентября 2020. PenzaNews. Механизм защиты и поощрения капиталовложений начал действовать на территории Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановлением регионального правительства №655-пП от 24 сентября 2020 года министерство определено органом государственной власти субъекта РФ, уполномоченным от имени Пензенской области подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной по которым является Российская Федерация.

Также ведомство будет рассматривать документы, связанные с заключением соответствующих соглашений.

Эти полномочия возложены на министерство экономики Пензенской области в связи с приятием федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений» от 1 апреля 2020 года.

Комментируя принятие постановления, министр экономики региона Сергей Капралов отметил, что определение уполномоченного органа является продолжением работы по формированию в Пензенской области нормативно-правовой базы, необходимой для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

«Одновременно проходит согласование федеральный порядок заключения, изменения, прекращения и учета соглашений. Также для обеспечения информационного взаимодействия между частной и публичной сторонами планируется создание государственной информационной системы «Капиталовложения». Таким образом, будут созданы необходимые условия для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений», — сказал он.