EN
14:19:38 Суббота, 26 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области начал действовать механизм защиты и поощрения капиталовложений

11:03 | 26.09.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 26 сентября 2020. PenzaNews. Механизм защиты и поощрения капиталовложений начал действовать на территории Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

В Пензенской области начал действовать механизм защиты и поощрения капиталовложений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановлением регионального правительства №655-пП от 24 сентября 2020 года министерство определено органом государственной власти субъекта РФ, уполномоченным от имени Пензенской области подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной по которым является Российская Федерация.

Также ведомство будет рассматривать документы, связанные с заключением соответствующих соглашений.

Эти полномочия возложены на министерство экономики Пензенской области в связи с приятием федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений» от 1 апреля 2020 года.

Комментируя принятие постановления, министр экономики региона Сергей Капралов отметил, что определение уполномоченного органа является продолжением работы по формированию в Пензенской области нормативно-правовой базы, необходимой для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

«Одновременно проходит согласование федеральный порядок заключения, изменения, прекращения и учета соглашений. Также для обеспечения информационного взаимодействия между частной и публичной сторонами планируется создание государственной информационной системы «Капиталовложения». Таким образом, будут созданы необходимые условия для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений», — сказал он.

Новости партнеров
Читайте также
В Иссе мужчина приговорен к 11 годам колонии за убийство таксиста и поджог его машины Визит в Наровчат перед отдыхом за рубежом обернулся для мужчины потерей денег
В Пензе завели дело на мужчину, взявшего оставленные в лотке банкомата деньги Мужчина, который протащил привязанную к машине собаку и затем повесил ее, заплатит штраф
Сэкономленные в рамках «БКАД» деньги направят на реконструкцию Бакунинского моста В Пензе на аукцион на троллейбусные перевозки в октябре подана одна заявка
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама